ФСИН: Навальный останется под стражей до суда

Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причиной задержания Алексея Навального стали якобы имевшие место нарушения условий испытательного срока.

"В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - цитирует сообщение ФСИН РИА "Новости".

Ведомство уточнило, что теперь суд должен решить вопрос о мере пресечения Навальному. А до решения суда политик останется под стражей.

Перед Новым годом Навального объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором Навальный винит российскую власть. ФСИН заранее заявляла о намерении задержать политика по прибытии в столицу. 29 января суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный.