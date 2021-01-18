"Видите, тут социальный бум": Как встречали Навального

Прибывшего в Москву 17 января политика Алексея Навального задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Ему вменили нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". Оппозиционера ждет суд по мере пресечения. В аэропорту Внуково, куда изначально должен был приземлиться самолет с политиком на борту, собрались более 1000 его сторонников. 58 из них задержали. Рассказываем, как это было.

К 16-00, когда от Киевского вокзала к аэропорту Внуково отправлялся очередной аэроэкспресс, было понятно, как именно власти подготовились к возвращению Алексея Навального из Берлина, где он восстанавливался после отравления "Новичком". Вдоль аэропорта ещё накануне вечером поставили металлические ограждения, неподалеку припарковались полицейские автозаки и автобусы нацгвардейцев, а внутрь пускали только по предъявлению билетов.

Ожидавшие аэроэкспресса двое "навальнят" лет по 18 обсуждали обстановку и план действий. Решили брать за 2600 рублей по билету в Ярославль и проходить в терминал А Внуково по ним. Этот путь оказался самым очевидным и популярным. Билеты в различные города России в тот вечер приобрели несколько сотен человек, никуда не планировавших лететь.

Были попытки предпринять и более экономичные способы. Мужчина, ехавший в поезде до аэропорта неподалеку от корреспондента ЗАКС.Ру, уговаривал сидевшую рядом даму разыграть сценку расставания перед сотрудниками аэропорта: "Подтвердите, пожалуйста, что я с вами, что я вас провожаю". Женщина, собиравшаяся лететь в Саратов, не возражала, хотя и отказывалась верить, что во Внуково действует какой-то особый порядок.

Но провожающих внутрь не пускали. Исключение делали только для сопровождающих инвалидов и лиц преклонного возраста. Таким образом, уже к 18-00 образовалось три группы приехавших встречать Навального: те, кому все-таки удалось попасть в терминал А, оставшиеся в зоне досмотра - на небольшой площадке у входа между двумя парами рамок металлоискателей и оказавшиеся на улице. Журналисты тоже были разделены. Руководство аэропорта не пошло навстречу сотрудникам СМИ, и им также пришлось покупать билеты на общих правах, либо довольствоваться небольшим участком у дверей.

Чаще всего в толпе звучал вопрос: "Как думаете, сразу возьмут или дадут пообщаться с народом?" Многие соглашались, что видимо сразу. Несколькими днями ранее Федеральная служба исполнения наказаний пообещала предпринять все меры для задержания политика. Во ФСИН заявили, что решением суда по делу "Ив Роше" у Навального был испытательный срок до 29 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц отмечаться в ведомстве. В службе считают, что Навальный шесть раз нарушил это требование. 29 декабря оппозиционера объявили в федеральный розыск.

В тот же день Следственный комитет возбудил в отношении политика уголовное дело о мошенничестве. Ведомство считает, что Навальный потратил в личных целях часть пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (внесен в реестр НКО-иностранных агентов) и другим аффилированным с ним организациям.

Охранителей из разного рода право-консервативных организаций, вопреки ожиданиям, в аэропорту заметно не было. Однако привлекли к себе внимание группы совсем молодых людей с цветами в руках. Они появлялись организованными группами в сопровождении более взрослых кураторов. На сумке одного из этих "старших товарищей" была нашивка цветов флага Российской империи. В другом авторы Telegram-канала "Открытка" узнали Аркадия Гречишкина, известного по участию в прокремлевской организации "Россия молодая". Подростки с цветами уверяли, что пришли встречать певицу Ольгу Бузову, которая тоже должна была прилететь во Внуково. Позже группе поддержки принесли стопку плакатов, на которых были написаны признания в любви к певице. Через пункты досмотра их пропускали без проблем.

Примерно в 18-10 случились первые задержания. Полиция вывела соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Анастасию Кадетову, Илью Пахомова и Алексея Молокоедова, а также журналиста "Новой газеты" Влада Докшина и бывшего политзаключенного Константина Котова. Все они прошли зону досмотра и ожидали прибытия политика внутри аэропорта.

Следующим в автозак попал мужчина с российским триколором в руках. Зайдя на территорию аэропорта он принялся скандировать: "Россия будет свободной". Очень быстро рядом с ним оказались полицейские. Они схватили акциониста под руки и потащили на улицу. Инцидент случился в 18-30. К этому времени в одной только зоне досмотра стояло порядка 200 человек.

Проходить через них улетающим и встречающим становилось все сложнее. Некоторые, дойдя до металлоискателей и узнав, что нужно показать билет, начинали предъявлять претензии. Нервозность нарастала.

- Вы же видите, тут социальный бум, - объясняла сотрудница аэропорта молодой девушке, приехавшей во Внуково встретить деда.

- Какой еще социальный бум? Я что ли социальный бум? - удивлялась встречающая.

Несколько раз сотрудник в гражданском пытался "навести порядок". Он требовал, чтобы журналисты и все остальные ушли из зоны досмотра на улицу. При этом отказывался говорить, кто он такой и как его зовут, предлагая называть его "молодой человек или старый человек, как вам больше нравится". Успеха в расчистке площадки у входа "молодой человек" так и не добился, и тогда за дело взялись люди в форме.

В 18-45, примерно за полчаса до ожидаемого времени приземления Навального, полицейские встали в сцепку и силой вытолкали людей к дверям. Как только они отступили, все вернулись назад, и тогда пошла вторая волна. Полиция действовала уже жестче. Людей буквально стеной выдавливали за территорию аэропорта. Кто-то вылетел в открывшиеся автоматические двери, кого-то вмяли в стеклянную стену. "Да чего вы тыкаете в свои фотоаппараты?" - орал полицейский офицер на фотографов, не понимая, почему они снимают происходящее вместо того, чтобы отступать от надвигающейся машины правосудия. Кто-то из корреспондентов уронил стойку своего фотоаппарата, были слышны женские крики, выталкиваемые активисты начали скандировать "Фа-шис-ты".

Вытесненные из аэропорта объединились с уже стоявшими на улице людьми. Визуально по обе стороны дороги образовалась толпа примерно в 800 человек. "Белый счетчик" изначально сообщил о 650 мерзнувших на улице и 540, которым удалось пройти в терминал, но позже дал уточненную цифру - всего для встречи Навального во Внуково приехали более 2 тысяч человек.

В 19-20 в толпе включили цоевскую "Перемен". Позже ее брались петь еще минимум дважды. Из оригинального репертуара - "Беспечный ангел" "Арии". Собравшиеся решили, что слова "Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь" соответствуют случаю. Когда стало ясно, что прилет задерживается, начали кричать лозунги: "Россия будет свободной", "Навальный".

Кричавших особенно громко или достававших привезенные из дома плакаты хватала полиция. Так же брали тех, на кого указывали сотрудники в штатском. Задержания продолжались вплоть до приземления Навального. Всего в автозаки, по данным "ОВД-Инфо", попали 69 человек.

Борт прибыл не во Внуково, а в Шереметьево, и этот маневр, кажется, мало кого удивил. Еще днем собравшиеся в аэропорту сторонники политика обсуждали подобный вариант развития событий. Позже стали ходить слухи о каком-то военном аэродроме, Домодедово и даже других регионах.

Baza со ссылкой на свои источники сообщила, что руководители "Аэрофлота" и "Победы" якобы ещё за сутки знали, что приземлиться придётся не во Внуково.

Когда в толпе объявили, что самолет все-таки сел в Шереметьево, раздались призывы ехать туда. Толпа начала постепенно рассасываться. Основная масса собралась домой, но некоторые все-таки двинулись к месту прибытия политика. По словам очевидцев, там собралось около сотни встречающих. Многим добираться пришлось с приключениями. Как сообщила "Медиазона", полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе МКАД по пути в Шереметьево. В то же время во Внуково некоторое время был перекрыт выезд.

Отправившийся в 21-00 к Киевскому вокзалу аэроэкспресс был почти полностью забит сторонниками Навального. Они смотрели на своих смартфонах кадры возвращения политика и его первые заявления на родной земле. "Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня все сфабрикованы", - раздавалось по вагону, в котором ехал корреспондент ЗАКС.Ру.

На полпути до вокзала прошла информация, что Навального с паспортного контроля увели полицейские, а ФСИН объявила о его задержании. Никаких гневных лозунгов или эмоций удивления эта новость не вызвала. Вагон стоически воспринял информацию, лишь одна пассажирок бросила в сердцах: "Когда их уже бог накажет". Уже на подъезде к вокзалу заговорили о том, что полиция перекрывает Красную площадь, и значит, надо идти туда. Но от этой идеи быстро отказались. Протесты отложили на другой раз, и лишь по пути от железнодорожной платформы до турникетов метро толпа скандировала "Навальный" и "Россия будет свободной". Дежурившие полицейские отнеслись к этому снисходительно.

Сергей Еремеев