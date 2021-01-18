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9:26

Власти США потребовали немедленного освобождения Навального; ЕС грозит новыми санкциями

фото ЗакС политика Власти США потребовали немедленного освобождения Навального; ЕС грозит новыми санкциями

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео от лица всего государства призвал российские власти немедленно освободить политика Алексея Навального.

"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов, не совершают насилия или незаконного задержания политических оппонентов. Мы настоятельно призываем российское правительство обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе. Проблема не в Алексее Навальном. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения", - обратился Помпео к РФ через свой Twitter.

Поддержал коллегу и Джейк Салливан - советник по национальной безопасности, получивший данный пост после избрания Джо Байдена президентом США. 

"Нападки Кремля на господина Навального - это не просто нарушение прав человека, но вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан", - констатирует он.

Вторят США и страны Евросоюза - в том числе Франция, Австрия и Польша. Прибалтийские соседи России в свою очередь выступили с коллективным заявлением, в котором призывают страны ЕС рассмотреть новые санкции в отношении РФ. Совместное заявление глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовал в своем Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - написал Ринкевич.

В то же время в МИД РФ призвали "уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в вашей собственной стране".

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево". Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее заявляла о намерении задержать политика по прибытии в столицу. 29 января суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный. В ведомстве заявили, что намерены оставить политика под стражей до суда. Сейчас он находится в отделе полиции по городу Химки, к нему не пускают адвоката.

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.

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