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11:36

Беглов предложил Станислава Казарина на пост нового вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика Беглов предложил Станислава Казарина на пост нового вице-губернатора Петербурга

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс на рассмотрение Заксобрания кандидатуру нового вице-губернатора, курирующего вопросы информатизации и связи: на этом месте он видит нынешнего главу одноимённого комитета Станислава Казарина, оповестили в Смольном.

Руководителем комитета Казарин стал не так давно - в декабре 2019 года.

Напомним также, о кадровых перестановках в городской администрации стало известно на прошлой неделе. Так, на ближайшем заседании парламента, которое состоится 20 января, депутатам предстоит утвердить кандидатуру Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, ответственного за культуру и спорт, и Сергея Дрегваля, которого Беглов видит вице-губернатором, отвечающим за энергетический блок.

Ранее ЗАКС.Ру пообщался с петербургскими политологами и депутатами, которые поведали о своём отношении к обозначенным персонам.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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