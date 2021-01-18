К Навальному в ОВД пустили адвоката спустя 14 часов после задержания

Адвоката Ольгу Михайлову пустили к политику Алексею Навальному в ОВД Химки спустя 14 часов после его задержания, сообщили "Открытые медиа" в Telegram со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

Обновлено 11:49 Кира Ярмыш уточнила, что Михайлову и Кобзева пустили лишь в здание ОВД, но не к Навальному.

Михайлова в разговоре с "Медузой" рассказывала, что еще в 10 часов утра из отделения вышел дежурный, сфотографировал ее документ, пообещал пропустить, но и спустя час ей не удалось попасть на территорию ОВД. При этом у нее взяли вещи для Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter сообщала, что политику также не позволяли позвонить, хотя право на звонок у задержанных есть.

Навального задержали вечером 17 января, когда он прилетел из Берлина в Москву. Его рейс должен был прибыть в аэропорт Внуково, но в последний момент самолет направили в Шереметьево. Тем временем во Внуково собрались более тысячи сторонников политика, 61 из них задержали. О том, что происходило во Внуково в день возвращения Навального после лечения в Германии – в репортаже ЗАКС.Ру.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру