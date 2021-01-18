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12:06

Говоря о возвращении Навального, Лавров заявил о "глубочайшем либеральном кризисе" Запада

фото ЗакС политика Говоря о возвращении Навального, Лавров заявил о "глубочайшем либеральном кризисе" Запада

Резкая критика со стороны стран Запада, вызванная задержанием оппозиционера Алексея Навального сразу по прибытии на родину, призвана отвлечь от либерального кризиса, в котором якобы данные государства находятся, полагает глава российского МИД Алексей Лавров.

"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - цитирует Лаврова ТАСС.

С призывом незамедлительно освободить Навального выступили США, Франция, Австрия, Польша, страны Прибалтики и другие государства. Прибалтийские соседи России предложили ввести очередной пакет санкций в её отношении.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево". Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее заявляла о намерении задержать политика по прибытии в столицу. 29 января суд должен рассмотреть вопрос о замене условного срока на реальный. В ведомстве заявили, что намерены оставить политика под стражей до суда. Сейчас он находится в отделе полиции по городу Химки, к нему не пускают адвоката.

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.

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