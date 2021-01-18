В столичном отделе полиции начинается суд над Навальным

Судебный процесс над оппозиционером Алексеем Навальный должен начаться в ближайшее время и, что примечательно, пройдет не в здании инстанции, а прямо в отделе полиции в Химках, куда политика доставили после задержания, уведомила "Медузу" адвокат Ольга Михайлова.

Она уточнила, что процесс должен был стартовать в 12:30, причём её уведомили об этом лишь за несколько минут до его начала. До недавних пор защитницу в принципе не пускали в химский ОВД.

"Безумие. Они боятся везти Алексея в суд, они везут суд к Алексею. Ровно сейчас — в 12:30 — они выдали адвокату Михайловой бумагу о том, что в 12:30 же ПРЯМО В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ приедет судья и состоится "суд" над Навальным", - негодует Леонид Волков.

ФСИН просит отправить Навального в СИЗО вплоть до судебного заседания по замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше", уточнила Михайлова.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево". Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее уведомляла о готовности задержать политика по прибытии в столицу.

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