Суд признал Азата Мифтахова виновным по делу о разбитом окне в офисе "Единой России"

Головинский суд Москвы признал анархиста, аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова виновным в хулиганстве по делу о разбитом окне в офисе "Единой России", передает "Новая газета".

Также признаны виновными другие фигуранты дела: Елена Горбань и Андрей Ейкин. По версии суда, все трое совершили "хулиганство по мотивам политической ненависти", используя в качестве оружия молоток и файер. Мифтахов вину не признал.

Около суда собралось порядка 160 человек, которые пришли поддержать Мифтахова, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Внутрь пустили лишь 15 человек. Рядом дежурят сотрудники полиции, неподалеку припаркован автозак, с двух сторон дороги выставлены ограждения. Был задержан активист Марат Вахитов, его увезли в ОВД "Коптево".

Обновлено 13:08 "ОВД-Инфо" сообщает о задержали участницы Pussy Riot Риты Флорес и автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова.

Фото: Сергей Еремеев / ЗАКС.Ру

Ранее гособвинение запросило для Мифтахова шесть лет колонии. Дело качается акции у московского офиса "Единой России" в 2018 году. Тогда активисты разбили ночью окно и кинули в помещение дымовую шашку. Следствие настаивает, что Мифтахов якобы участвовал в этой акции.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ.