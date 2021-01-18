Дмитриева и Трохманенко предлагают выплачивать компенсацию учителям, заболевшим COVID-19 на работе

Депутаты Заксобрания Петербурга от Партии Роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко обратились к вице-губернатору Ирине Потехиной с предложением о дополнительных выплатах педагогам, которые заразились коронавирусом на работе, сообщили представители партии.

Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас никаких компенсаций педагогам, заболевшим коронавирусом на работе, не предусмотрено. Кроме того, при исчислении среднего заработка по больничным листами исключаются надбавки за классное руководство, заметили они. "В результате денежное вознаграждение педагогов, выполнявших свой профессиональный долг в условиях эпидемии, сокращается", - подчеркнули Дмитриева и Трохманенко в обращении.

Депутаты просят Потехину вместе представителями фонда социального страхования разобраться с исчислением размера пособий по временной нетрудоспособности педагогов, а также рассмотреть возможность обеспечить дополнительные выплаты учителям, заболевшим коронавирусом при работе.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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