18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:35

Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

фото ЗакС политика Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

Муниципальный депутат городского округа Химки Анастасия Стеценко встала в одиночный пикет у здания второго отдела полиции по городу Химки, где избирают меру пресечения Алексею Навальному, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

"Свободу Алексею Навальному. Никому не нужному пациенту берлинской клиники", - написано на её плакате.

Сотрудники полиции попросили мундепа отойти от прохода к государственному учреждению. Стеценко свернула плакат, отмерила шагами 50 метров и вновь встала в пикет.

Всего у отделения полиции собралось более 50 человек. Это сотрудники СМИ и группа поддержки Навального.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

Суд избирает меру пресечения Навальному прямо в отделе полиции Химок. ФСИН просит арестовать политика.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:17 МВД объяснило заседание суда по Навальному в отделе полиции отсутствием у него теста на COVID-19

14:40 "Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

14:29 "Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

14:13 Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального в Москве

12:49 В столичном отделе полиции начинается суд над Навальным

12:06 Говоря о возвращении Навального, Лавров заявил о "глубочайшем либеральном кризисе" Запада

11:39 К Навальному в ОВД пустили адвоката спустя 14 часов после задержания

10:53 У грубо задержанной активистки, встречавшей Навального, зафиксировали сотрясение мозга

9:26 Власти США потребовали немедленного освобождения Навального; ЕС грозит новыми санкциями

3:10 "Видите, тут социальный бум": Как встречали Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:20 Ушёл из жизни почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов

16:17 МВД объяснило заседание суда по Навальному в отделе полиции отсутствием у него теста на COVID-19

15:52 Запись на прививку от коронавируса через "Госуслуги" откроется в конце января

15:22 Суд оставил экс-замдиректора ФСИН Максименко в СИЗО до конца апреля

14:59 Голикова: Пройти вакцинацию от COVID-19 должны не менее 68 млн россиян

14:47 Полицейские задержали пикетчиков у Гостиного двора за "нарушение режима самоизоляции"

14:40 "Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

14:29 "Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

14:13 Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального в Москве

14:10 Обвиняемого в многомиллионных взятках саратовского прокурора освободили из-под стражи в зале суда

14:00 Вишневский предложил согласовывать с ЗакСом назначение глав комитетов и районов

13:50 В комитете по соцполитике рассказали о количестве бездомных в Петербурге

13:42 Суд приговорил Азата Мифтахова к 6 годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой России"

13:35 Мундеп встала в пикет у отделения полиции в Химках, где судят Навального

13:31 Дмитриева и Трохманенко предлагают выплачивать компенсацию учителям, заболевшим COVID-19 на работе

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru