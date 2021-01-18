Суд приговорил Азата Мифтахова к 6 годам колонии по делу о поджоге офиса "Единой России"

Головинский суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии общего режима по делу о разбитом окне в столичном офисе "Единой России", передает "Медиазона". Именно столько запрашивала прокуратура.

Суд отказался принять доводы Мифтахова о том, что он не причастен к акции, а также показания о том же других фигурантов, Елены Горбань и Андрея Ейкина. Последним суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы: Горбань – четыре года условно, Ейкин – два года условно.

Мифтахов признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии суда, он участвовал в нападении на московский офис "Единой России" 31 января 2018 года. Тогда у помещения партии власти разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ. При этом члены ОНК сообщали о следах пыток на теле Мифтахова.