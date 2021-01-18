В комитете по соцполитике рассказали о количестве бездомных в Петербурге

Согласно официальной статистике, в городе на Неве зарегистрировано всего 3340 граждан без определенного места жительства, однако на деле их реально больше - до 15 тысяч человек, известил ведущий специалист комитета по социальной политике Петербурга Сергей Мацкевич, слова которого приводит 78.ru.

"Конечно же, нет предела совершенству нашей работе, есть минусы и плюсы. Но работа выстроена, системность есть, бездомные граждане при их желании могут обращаться в государственные и некоммерческие организации. У нас работают по предоставлению услуг 13 домов ночного пребывания — это более 300 мест, где предоставляются полустационарные услуги свыше 4 часов в ночное время. Есть стационарные учреждения — там они получают весь спектр", - отчитался чиновник

Примечательно, но благотворительная организация "Ночлежка", помогающая бездомным, сообщает о 50 тысячах человек, лишенных крова и проживающих на улицах Северной столицы. Только в прошлом году в "Ночлежку" за помощью обратились более 90 тысяч человек, причём многие - не по одному разу. Ежегодно в Петербурге погибают не менее 1700 бомжей.