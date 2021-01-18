Обвиняемого в многомиллионных взятках саратовского прокурора освободили из-под стражи в зале суда

Ленинский райсуд Саратова не стал удовлетворять ходатайство следствия о заключении в СИЗО прокурора Кировского района города Андрея Пригарова - фигуранта двух уголовных дел о коррупции, передает "Интерфакс".

Пригарова отпустили из-под стражи прямо в зале суда, так и не избрав в его отношении новую меру пресечения.

В отношении прокурора возбуждено два уголовных дела - по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Первое появилось 31 декабря 2020 года, второе - 13 января. Пригарову инкриминируют получение двух взяток в размере 18 млн рублей и 15 млн рублей.

Как полагают следователи, за незаконное вознаграждение Пригаров обещал оказать застройщикам содействие в получении разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

31 декабря прокурора отправили под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Его адвокаты обжаловали это решение. 14 января Саратовский облсуд освободил Пригарова из-под домашнего заключения, однако уже 15 января он вновь был задержан. Следствие просило отправить его в СИЗО.