"Чтобы журналисты присутствовали": Суд Химок объяснил заседание по Навальному в отделе полиции

Химкинский горсуд заявил, что провести выездное заседание по избранию меры пресечения Алексею Навальному прямо в отделе полиции решили, чтобы на этом заседании смогли присутствовать журналист, передает "МБХ медиа".

В суде заявили, что из-за эпидемии коронавируса у них "ограниченный доступ граждан", и журналистов бы в здание суда не пустили.

"В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - сказали представители суда.

Однако на процессе присутствуют только сотрудники телеканалов Life и "Россия-1", других журналистов, как и кого-либо еще, внутрь не пускают, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, которому тоже не удалось попасть на это заседание.

В Telegram-канале Навального появилось видео с фрагментом заседания, на котором политик потребовал допустить в зал журналистов, которые остаются у отдела полиции.

"У них [журналистов] физически аккредитацию не берут, что указывает на предвзятость очень странную. Безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. Я хочу, чтобы пустили всех — не только "Вести. Дежурная часть", Life News и ГУВД, но и тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят на морозе за воротами, но их не пускают", - сказал Навальный.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

фото: Сергей Еремеев / ЗАКС.Ру