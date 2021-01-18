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14:40

"Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

фото ЗакС политика "Произвол и расправа": "Мемориал" признал Алексея Навального политзаключённым

Правозащитный центр "Мемориал"* счёл, что российский оппозиционер Алексей Навальный является объектом политического преследования властей, закрепив за ним соответствующий статус. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, — политически мотивированный произвол и расправа", - указали в "Мемориале".

Правозащитники напомнили, что приговор по делу "Ив Роше", который требует пересмотреть ФСИН, ранее Европейский суд по правам человека признал незаконным и политически мотивированным. Кроме того, требование ведомства явиться для отметки в инспекцию в день, когда Навальный находился на реабилитации в Германии, - "непристойная уловка", констатировали в "Мемориале".

Днём ранее Amnesty International также признала Навального узником совести.

На данный момент в столичном отделе полиции в Химках проходит экстренное выездное заседание суда, на котором будет выбрана мера пресечения для политика. Примечательно, но ранее в пресс-службе инстанции объяснили, что процесс был перенесен в ОВД из-за коронавируса, с тем, чтобы там смогли присутствовать журналисты, большая часть из которых сейчас мёрзнет на улице.

*Организация признана иностранным агентом в РФ

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