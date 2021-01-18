Полицейские задержали пикетчиков у Гостиного двора за "нарушение режима самоизоляции"

Полицейские задержали активистов Ольгу Веселову и Виктора Горбоконя, которые вышли в одиночные пикеты к Гостиному двору в Петербурге, передает "ОВД-Инфо".

Акцию они проводили параллельно с заседанием суда по избранию меры пресечения Алексею Навальному, которое проходит в отделении полиции в Химках. Сообщается, что задержанным вменяют нарушение ст. 8.6.1. КоАП Петербурга (нарушение режима самоизоляции). Активистов везут в 28-й отдел полиции.

Обновлено 15:05: Задержана еще одна пикетчица, Валерия Анферова. Она требовала освободить Навального.

Навального задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" после того, как он вернулся из Германии. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Отмечаться ему помешало лечение в Германии, которое он проходил после отравления в августе.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру