Суд оставил экс-замдиректора ФСИН Максименко в СИЗО до конца апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко до конца апреля, передает ТАСС.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. Под стражей Максименко останется до 25 апреля.

Максименко арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН. Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте 2020 года Максименко покинул свой пост замдиректора ФСИН, который он занимал с 2016 года. Его отставку связывали в том числе с приходом нового начальника ФСИН Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявлял, что больше не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".