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16:40

Суд наказал застройщика за удручающее состояние исторических дач в Сестрорецке

фото ЗакС политика Суд наказал застройщика за удручающее состояние исторических дач в Сестрорецке

Сестрорецкий райсуд привлек к административной ответственности застройщика "Норд-Отель" за ненадлежащее отношение к объектам культнаследия, информирует пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

Речь идет о двух исторических памятниках деревянного зодчества – даче Косяковой и даче Кривдиной. Судебные решения вынесены на основании материалов проверок КГИОП, сотрудники которого выявили множественные нарушения содержания объектов.

Так, специалисты выявили деформацию конструкций, следы многочисленных протечек и гнили.

За несоблюдение требований по охране памятников (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ) "Норд-Отель" должен заплатить 850 тысяч рублей.

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