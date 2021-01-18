Суд в полиции Химок арестовал Навального на 30 суток

Химкинский городской суд 18 января по требованию МВД отправил Алексея Навального под стражу на 30 суток, написал в Twitter адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Толпа сторонников, дожидавшаяся политика у 2-го отделения полиции города Химки, встретила новость об аресте сканированием "Позор", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судебное заседание состоялось прямо в полицейском отделении, куда оппозиционера доставили после задержания в аэропорту Шереметьево. В ходе заседания политик ходатайствовал о допуске в помещение полиции журналистов, которым пришлось остаться на улице. Следить за ходом заседания разрешили только корреспондентам Life и "Вести.Дежурная часть". При этом в суде перенос заседания в отделение полиции изданию "МБХ.Медиа" объяснили желанием обеспечить гласность.

У отдела полиции собрались порядка 200-300 сторонников политика. Они несколько часов скандировали "Навальный", "Путина в отставку" и "Отпускай".

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Москву из Берлина, где восстанавливался после отравления "Новичком". Его самолёт должен был совершить посадку в аэропорту Внуково, однако он приземлился в Шереметьево. Оппозиционного политика задержали во время прохождения паспортного контроля.

ФСИН утверждает, что Навальный нарушил условия своего условного наказания по делу "Ив Роше". Якобы он несколько раз пропустил регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции. Служба намерена добиться изменения наказания оппозиционеру на реальный срок.

Сергей Еремеев / фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру