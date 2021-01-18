В Петербурге на COVID-карантине остаются 24 класса

В петербургском комитете по образованию отчитались, что по состоянию на 18 января в городе на карантине по причине болезни находятся 980 школьников, что составляет 0,2% от общего их количества.

Из-за точечных вспышек коронавируса и ОРВИ на обязательное дистанционное образование переведены 24 класса - то есть, 0,1% от всех классов в Северной столице.

На больничном пребывают 740 учителей - 2% от общего числа петербургских педагогов.

Свыше 8,5 тысяч школьников занимаются по смешанному формату.

Обстановка в детсадах остается спокойной – на карантин закрыта лишь одна группа в одном учреждении.