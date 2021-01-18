Число задержанных на пикетах в поддержку Навального у Гостиного двора возросло до семи

На пикетах у Гостиного двора задержали еще пятерых участников пикетов в поддержку Алексея Навального, общее число задержанных достигло семи, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Полицейские задерживают активистов, которые едва успевают встать в пикет. У одного из задержанных плакат вырвали из рук, еще один даже не успел развернуть свой. Активиста Павла Чупрунова задержали сразу после того, как он поднял свой плакат.

Обновлено 18:26 Задержаны еще три человека, в том числе бывший мундеп МО "Нарвский округ" Анна Каруличева.

В акции участвуют порядка 50 человек. Выход на проезжую часть Невского проспекта огорожен железным забором. За ним находятся автомобили правоохранительных органов. Сами полицейские, ОМОНовцы и росгвардейцы дежурят около протестующих. Полицейские предупреждают собравшихся, что по постановлению правительства Петербурга №121 в городе запрещены массовые мероприятия. Также протестующих предупреждают о запрете участвовать в несогласованных акциях, просят не нарушать общественный порядок и не мешать входить и выходить пассажирам метро.

Ранее на пикетах задержали главу МО "Гавань" Нэлли Вавилина, которая не простояла с плакатом и минуты. Перед этим полицейские задержали еще одну активистку.

Пикеты в Петербурге начались после того, как Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку. Процесс проходил в отделении полиции в Химках.

Накануне, напомним, Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево, хотя изначально его рейс должен был приземлиться во Внуково. Перед Новым годом его объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше". Не делал он этого, поскольку восстанавливался в Германии после отравления, в котором винит российскую власть. ФСИН заранее уведомляла о готовности задержать политика по прибытии в столицу.

ЗАКС.Ру рассказывал, как оппозиционера встречали в России.

Фото: София Саттарова / ЗАКС.Ру

София Саттарова