Суд по замене условного срока Навальному на реальный по делу "Ив Роше" перенесли на февраль

Заседание Симоновского суда Москвы по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на реальный перенесено с 29 января на 2 февраля, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

"Нас уведомили, что суд, назначенный на 29 января по поводу изменения условного срока на реальный, перенесен на 2 февраля", - сказала Михайлова.

Она дала понять, что защита Навального обжалует решение о его аресте как "полностью несоответствующее закону".

Навального из отдела полиции, где проходило заседание суда по избранию ему меры пресечения, увезли в полицейской машине, передает "Медиазона". По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, отбывать арест политик будет в СИЗО "Матросская тишина".

Сообщается, что по крайней мере шесть человек из пришедших к отделению поддержать Навального задержаны.

Ранее Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку. Процесс проходил прямо в отделении полиции. Накануне политика задержали в столичном аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где восстанавливался после отравления в августе.

Перед Новым годом Навального объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше", проходя лечение за рубежом. ФСИН подала в суд заявление о замене условного срока на реальный в конце 2020 года.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру