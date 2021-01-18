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19:31

Число задержанных на пикетах в поддержку Навального в Петербурге достигло 30 человек

фото ЗакС политика Число задержанных на пикетах в поддержку Навального в Петербурге достигло 30 человек

Число задержанных на пикетах в поддержку Алексея Навального у Гостиного двора в Петербурге возросло уже до 30 человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В автозак попал, в том числе, корреспондент телеканала "Дождь" Денис Кабаков. При нем была пресс-карта, он попытался объяснить сотрудникам полиции, что он – работающий на акции журналист, но слушать они его не стали. Кабаков рассказал, что спросил полицейского, обязан ли он, как журналист, сидеть в автозаке, на что получил ответ "обязан".

Вместе с Кабаковым были задержаны еще три человека, которые начали хлопать. Перед этим полицейские отправили в автозак еще двух активистов.

Обновлено 19:54 Задержан еще один человек, стоявший без плаката.

Тем временем замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин в своем Telegram-канале сообщил, что в автозаке у задержанной главы округа Нэлли Вавилиной забирают мобильный телефон и документы.

Пикеты в Петербурге начались после того, как Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку. Процесс проходил в отделении полиции в Химках. Политика задержали накануне в Шереметьево после того, как он прилетел из Германии, где проходил лечение после отравления в августе.

Перед Новым годом Навального объявили в федеральный розыск из-за того, что он не отмечался во время испытательного срока по делу "Ив Роше", проходя лечение за рубежом. ФСИН подала в суд заявление о замене условного срока на реальный в конце 2020 года, заседание назначено на 2 феврапя.

София Саттарова


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