Узконаправленный вице-губернатор

На этой неделе депутаты Законодательного собрания Петербурга должны будут рассмотреть еще одного кандидата в вице-губернаторы - действующего руководителя комитета по информатизации и связи Станислава Казарина. ЗАКС.Ру узнал у петербургских депутатов, что они думают о потенциальном вице-губернаторе и так ли нужен городу такой узкопрофильный руководитель.

Сообщение о выдвижении Станислава Казарина в вице-губернаторы администрация города опубликовала утром 18 января. Ему в ведомство, вероятно, отдают только один комитет - по информатизации и связи, хотя обычно вице-губернаторы курируют по два-четыре ведомства.

Ранее 15 января глава Петербурга выдвинул в свои заместители Бориса Пиотровского, курировать культуру и спорт, и Сергей Дрегваля, заниматься энергетическим блоком. Подробнее об их кандидатурах ЗАКС.Ру рассказывал в пятничном материале.

Общаться с депутатами все претенденты в вице-губернаторы должны будут перед заседанием Законодательного собрания 20 января, сообщили ЗАКС.Ру парламентарии. Они смогут задать интересующие их вопросы Казарину, которого, по признанию собеседников издания, они знают недостаточно хорошо и не могут его как-либо охарактеризовать.

Сейчас Казарин руководит комитетом по информатизации и связи, на эту должность он пришел в декабре 2019 года. До этого, с 2011 года, он занимал аналогичный пост в Самарской области, где был руководителем департамента информационных технологий региона.

Возглавляя комитет в Петербурге, Казарин занимался проектом "Чистое небо" - по запрету проведения кабелей над улицами, каналами и парками. Он в августе 2020 года заявил, что сейчас в городе готовят соответствующий законопроект. В первую очередь власти города хотят очистить от кабелей "Почтовый квартал".

Также во время "первой волны" заболеваний коронавирусом Казарин сообщил, что город способен реализовать пропускной режим. При этом, по мнению главы комитета, это довольно затратная мера, которую лучше избежать. В январе 2021 года Казарин заявил, что власти города решили отдать приоритет камерам на домофонах, чтобы через них отслеживать соблюдение петербуржцами режима самоизоляции.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что не очень довольна работой комитета по информатизации и связи. По ее словам, ведомство получает очень большой объем финансирования. На эти деньги заказываются различные программы и проекты, которые уже могли быть реализованы на федеральном уровне, сказала Дмитриева.

- Зачем разрабатывать свое, когда уже на федеральном уровне используют [готовые программы]. Что толку, что мы вкладываем в телекоммуникации, а потом все-равно встречаемся в Zoom? - задалась вопросом депутат.

Она сомневается, что городу нужен вице-губернатор, который будет заниматься только информатизацией. Этой сфере необходимо проведение технического аудита специалистами из IT-сферы, уверена Дмитриева.

Депутат ЗакСа от "Единой России" Сергей Соловьев в свою очередь считает, что в Петербурге необходим вице-губернатор, который будет заниматься только информатизацией города. Это позволит лучше продвинуться в развитии информационных технологий, заявил парламентарий ЗАКС.Ру.

- Сейчас вся наша жизнь на 60-70% в социальных сетях, и мы просто обязаны заниматься искусственным интеллектом и всем, что с этим связано, иначе мы просто отстанем. Нам нужно развивать свои коммуникации, в которых мы очень серьезно отстаем от Запада. Конечно, [нужен] именно отдельный [вице-губернатор, который будет заниматься] только этим направлением. Чтобы нас не отключали, как [президента США Дональда] Трампа от Twitter, и так далее, - считает Соловьев.

С ним не согласен его коллега по ЗакСу от "Яблока" Борис Вишневский. Задача вице-губернатора координировать работу нескольких ведомств, чтобы они не занимались дублированием и чтобы быстро решались вопросы на пересечении их видов деятельности, напомнил парламентарий. По его мнению, в сфере информатизации необходима прозрачность, а не отдельный руководитель.

- Когда мне говорят, что 20 млрд надо потратить на разработку программного обеспечения, закупку аппаратуры или еще чего-нибудь, я, даже будучи кандидатом наук и специалистом по обработке информации и управлению, не могу сказать, а действительно ли надо выделить столько миллиардов на эти цели. Потому что для этого надо точно понимать объем работ, знать их стоимость… Это крайне непрозрачная сфера. У меня такое ощущение, что там утекают в черную дыру не миллиарды, а десятки миллиардов, - заявил Вишневский.

Аналогичного мнения придерживается депутат ЗакСа от "Справедливой России" Алексей Ковалев. В разговоре с ЗАКС.Ру он признался, что лично о Казарине знает мало, но работу подведомственного ему комитета оценивает отрицательно.

- Это организация, которая своих функций не выполняет, а является таким черным ящиком, куда только деньги уходят, - заявил Ковалев.

Он отметил, что в Петербурге никак не могут создать систему по отслеживанию незаконной парковки в городе. Хотя, по словам Ковалева, он лично привозил из Москвы все материалы по подобному опыту и предлагал их внедрять в Петербурге. Эсер выступил и против того, чтобы в Северной столице появился вице-губернатор, который будет курировать только сферу информатизации.

- Предположим, что у нас есть проблема, что это интеграционный комитет, он должен вмешиваться в деятельность других комитетов, все комитеты так или иначе с ним связаны. И что, для этого нужен вице-губернатор? Он получит дополнительные полномочия что ли? Вмешиваться в деятельность других вице-губернаторов? - задался вопросом Ковалев.

Тем более, по его мнению, странно назначать на эту должность Казарина. Если бы он за год руководства комитетом как-то себя проявил, Петербург бы это почувствовал, считает Ковалев.

София Саттарова

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