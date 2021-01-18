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20:37

Активистов у Гостиного двора задержали на пикетах в поддержку Навального за поднятые в "победном" жесте руки

фото ЗакС политика Активистов у Гостиного двора задержали на пикетах в поддержку Навального за поднятые в "победном" жесте руки

Полицейские на пикетах у Гостиного двора в поддержку Алексея Навального задержали группу из семи человек, которые стояли с поднятыми руками, показывая жест "виктория", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сотрудники полиции обратились к молодым людям, сказав, что никакой акции на этом месте не согласовано, и после этого схватили их и силой потащили в автозак. Другие задержанные, которые уже находились в машине, встретили активистов радостными возгласами.

Также были задержаны две пожилые женщины, которые начали ссориться. Одна из них, шедшая мимо, сначала вступила в спор с одной из девушка, ругая, что она шла в метро, а протестующие "столпились". После этого одна из пожилых участниц схватила женщину за грудки, они сцепились, и полицейские задержали их обеих.

Задержаны еще два активиста, из которых с плакатом был только один. Он едва успел поднять над головой свое "средство наглядной агитации", как полицейские оттащили его в автозак за ноги и за руки.

По подсчетам ЗАКС.Ру, на пикетах задержано уже около 45 человек. Постепенно участники акции расходятся, но пара десятков активистов еще остаются у Гостиного двора.

Пикеты в Петербурге начались после того, как Навального арестовали на 30 суток по делу об уклонении от контроля по условному сроку. Процесс проходил в отделении полиции в Химках. Политика задержали накануне в Шереметьево после того, как он прилетел из Германии, где проходил лечение после отравления в августе.

София Саттарова

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