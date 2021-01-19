Быстрые задержания на пикетах за Навального

В Петербурге у станции метро "Гостиный двор" 18 января прошла акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На ней задержали более 50 человек, в том числе действующую и бывшую мундепов и корреспондента "Дождя". Сначала полицейские забирали в автозаки только людей с плакатами, но потом неугодными стали и те, кто хлопал в ладоши, поднимал руки и просто стоял в толпе.

Ранее 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу "Ив Роше". ФСИН заявила, что якобы не знала местонахождение Навального в последние месяцы - он проходил лечение в Германии.

Выходить с пикетами к Гостиному двору петербуржцы начали еще до оглашения судебного решения. Три человека около 14:00 часов встали в пикеты против действующей власти - их всех доставили в отдел полиции №28, сообщил Telegram-канал "Объектив Реалии".

К 18:00 часам у Гостиного двора стало собираться все больше людей. К тому моменту там их уже ждали сотрудники правоохранительных органов: полиция, ОМОН и Росгвардия. Силовики припарковали вдоль Невского проспекта четыре автозака, а выход на проезжую часть огородили железным забором. Кто-нибудь из полицейских периодически объявлял в громкоговоритель, что никакой акции у метро согласовано не было, и вообще сейчас действуют коронавирусные ограничения - публичные мероприятия под запретом. Полицейский просил людей разойтись, соблюдать общественный порядок и не мешать выходу и входу пассажиров метро.

Сначала сотрудники правоохранительных органов задерживали только тех, кто брал в руки плакаты. Делали это оперативно: постоять в пикете удавалось только несколько секунд. Одной из первых задержанных стала глава муниципального образования "Гавань" Нэлли Вавилина. Еще три человека тоже разворачивали плакаты, но полицейские старались закрыть надписи - у одного молодого человека, пока его вели к автозаку, полицейский выбил плакат из руки, быстро поднял с земли и сложил пополам - увидеть удалось только то, что надпись была синего цвета.

Когда число протестующих стало близиться к сотне, полицейские начали действовать жестче: активистов хватали за руки и тащили в автозаки не только за плакаты, но и без видимых причин.

Так, например, задержали экс-мундепа МО "Нарвский округ" Анну Каруличеву. Ее и стоявшего рядом молодого человека полицейские выхватили из толпы и завели в автомобиль. Каруличева сообщила ЗАКС.Ру, что причину задержания ей никто не пояснил.

Активист Андрей отправился в автозак из-за рюкзака, который нес на плечах. На нем было написано: "Долой самодержавие. Свободу политзаключенным".

Не понравилось полицейским и то, что собравшиеся у Гостиного двора хлопали в ладоши. Сначала такое проявление чувств силовики терпели, но после третьего раза все же решили прекратить своеобразное выступление. Один из хлопавших кричал представителям правоохранительных органов: "Это же и ваша страна тоже!" - его схватили первым.

Задержания проходили со стремительной скоростью, протестующие не успевали развернуть плакаты и выкрикнуть свое имя журналистам, как уже оказывались в полицейском автомобиле.

Среди пассажиров автозака чуть не оказался корреспондент "Эхо Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов: он попал в руки правоохранителей в суматохе, когда очередных активистов заталкивали в автозак. Кагермазов прокричал, что он журналист, и спасся из рук силовиков. Меньше повезло корреспонденту телеканала "Дождь" и Штаба Навального в Петербурге Денису Кабакову. Он подошел пообщаться к протестующим, которые хлопали - вместе с ними корреспондента и потащили в автозак. Громкие возражения Кабакова о том, что он журналист, и демонстрация пресс-карты ему не помогли. Уже в автозаке корреспондент поинтересовался у полицейских, должен ли он тут находиться:

- Прошу прощения, я журналист. Журналист обязан сидеть здесь?

- Обязан, - ответили ему правоохранители.

Кабакова с остальными задержанными доставили в отдел полиции, откуда уже отпустили без составления протокола.

Несмотря на задержания, собравшиеся у Гостиного двора все еще желали проявить свой протест и формой его выбрали поднятые два пальца в виде буквы V.

Как пояснили журналистам активисты, так они призывают к миру и надеются на победу. Пока протестующие стояли с поднятыми руками к ним подошла женщина, которая, встав перед ними, тоже подняла руку, но со средним пальцем. Она заявила, что это ее "ответ Навальному". По словам женщины, она шла домой с работы и недовольна столпотворением у метро и поводом для этого сбора. Прохожая вступила в спор с одной из активисток, которая заявила, что ее действующая власть не устраивает. Женщина предложила девушке переехать в другую страну, на что та ответила о желании жить на своей родной земле:

- Я хочу менять! Почему я должна уезжать? Я люблю свою страну, но ненавижу государство! - процитировала девушка известную песню группы Lumen, чем сорвала аплодисменты протестующих.

Активисты предложили женщине уйти, если ей на нравится акция, и стали расступаться, чтобы открыть проход к метро. Она эти призывы игнорировала и заявила, что поддерживает президента Владимира Путина. В этот момент из толпы к ней подлетела пожилая женщина, схватила за грудки и прокричала: "Убирайся". Завязалась потасовка, на которую поспешили полицейские - они разняли женщин и увели в автозак.

Всего за 18 января на пикетах в поддержку Навального у Гостиного двора задержали около 52-55 человек. Среди них муниципальные депутаты Нэлли Вавилина (МО "Гавань"), Александр Изотов (МО "Лиговка-Ямская"), активисты Павел Чупрунов, Илона Ханина, сторонники движения "Весна" и Либертарианской партии России. Их развезли в 10-й, 32-й и 53-й отделы полиции.

Находящийся с 53-м отделе полиции активист Владимир Василенко сообщил ЗАКС.Ру, что на задержанных составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербург). Он добавил, что в автозаке активисты провели более четырех часов, откуда их отказывались выпускать в туалет. Один из полицейских пригрозил применить физическую силу, чтобы задержанные помыли автомобиль, если не смогут сдержать своих природных позывов, следует из опубликованного Василенко видео.

По информации "Апологии протеста", из 32-го отдела активистов выпустили с протоколами о нарушении режима самоизоляции. Беспрепятственно 10-й отдел полиции покинули практически все задержанные, сообщили в организации.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова