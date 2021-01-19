Суд по вызову

Лидеру демократической оппозиции Алексею Навальному 18 января назначили 30 суток ареста по представлению начальника химкинского УВД. Суд вынес решение прямо в полицейском отделении, куда политика доставили после задержания в аэропорту Шереметьево. Странный формат заседания объяснили коронавирусом и заботой о журналистах. Сам Навальный назвал произошедшее насмешкой над правосудием. ЗАКС.Ру рассказывает главное об аресте оппозиционера и происходившем рядом с полицейским отделом, где собрались пара сотен его сторонников.

Разовое, уникальное заседание

О доставлении Алексея Навального во второй отдел полиции города Химки стало известно во втором часу ночи на 18 января. Оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Берлина. В столице Германии политик проходил лечение, а затем восстановление после отравления веществом "Новичок". Федеральная служба исполнения наказаний 29 декабря объявила политика в розыск. ФСИН утверждает, что Навальный в течение 2020 года неоднократно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции по делу "Ив Роше", в рамках которого получил условное наказание в 2015 году. Служба считает, что это должно послужить основанием для замены условного срока на реальный.

Защитники политика ночью и утром безуспешно пытались попасть в полицейское отделение. Адвокату Ольге Михайловой это удалось только после полудня. В 12-29 ей выдали уведомление о том, что судебное заседание начнется через минуту, в 12-30, прямо в помещении 2-го ОП. Судья Химкинского городского суда сама приехала к задержанному.

В 12-58 пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выложила в Twitter видеообращение политика. Только что попав в актовый зал полицейского отдела, где его должны судить, оппозиционер делился впечатлениями:

"Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется все это "открытое заседание Химкинского суда", рассматривается вопрос о взятии под стражу по ходатайству начальника полиции".

Происходящее Навальный назвал "насмешкой над правосудием", каких ему еще не доводилось видеть.

Представитель Химкинского суда объяснил "МБХ.Медиа" выездной формат заседания стремлением к гласности: поскольку в здании суда из-за пандемии коронавируса ограниченный доступ слушателей, журналистов бы туда не пустили, а в полицейское отделение доступ возможен. Однако десятки сотрудников СМИ, в том числе корреспондента ЗАКС.Ру, внутрь не пустили. За заседанием разрешили следить только телеканалу "Россия" и изданию Life. "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-службу Химкинского суда сообщили, что эти редакции подали заявки на аккредитацию до 12-00. То есть о предстоящем заседании они узнали раньше Навального и его защитников.

Иное объяснение необходимости нестандартного формата заседания позже дало ГУ МВД России по Московской области. На сайте Главка сообщили, что 2 ОП города Химки ходатайствовало о приезде судьи, так как у Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирус.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен", - добавили подмосковные полицейские.

Солидарная толпа

Примерно с 13-00 у места проведения заседания стала собираться группа поддержки задержанного. Первыми прибыли активисты, которые живут неподалеку. Муниципальный депутат городского округа Химки Анастасия Стеценко встала в одиночный пикет.

"Государство должно защищать граждан, наводить порядок в стране, а у нас происходят какие-то политические репрессии", - заявила журналистам мундеп.

Несмотря на температуру -20 толпа на улице росла. Грелись в арендованных каршеринговых автомобилях и подъездах. Жители одного из ближайших домов выносили горячий чай и бутерброды. К 15-00 у полицейского отдела было более 200 человек.

Присутствовали несколько координаторов региональных штабов Навального. Многие вели прямые трансляция происходящего.

Политической символики было мало, но в толпе можно было встретить даже людей со значками платошкинского движения "За новый социализм" и плакатами движения Валерия Соловья "Перемен". Один из пришедших к месту заседания принес с собой синие трусы, натянутые на палку. Размахивая импровизированным флагом, парень выкрикивал: "Верните человеку трусы. Забрали еще в августе, так и не вернули".

Полицейские никак не реагировали на этот перформанс. Не пресекали и скандирование лозунгов. Начав со "Свободу" и "Отпуская" толпа перешла на "Россия будет свободной".

Тем временем внутри отделения судья отклонила отвод Навального суду и отказала в допуске к участию в заседании еще двух защитников помимо двух присутствовавших. Life Shot представил выдержку из выступления представителя МВД. Она заявила, что Навальный нарушал условие дважды в месяц отмечаться в инспекции. В частности, не делал это после того как выписался из берлинской клиники:

"11 ноября из берлинской клиники "Шарите" на запрос МВД пришёл ответ, что Навальный с 22 августа по 23 сентября был госпитализирован, а после выписки из стационара находился на амбулаторном лечении. Но в представленных медицинским учреждением документах период реабилитации пациента не указан. И фактически местоположение его не было подтверждено".

Представитель МВД попросила поместить Навального в СИЗО на 30 суток. Химкинский суд удовлетворил эту просьбу.

"Были использованы нормы закона, которые не предусматривают никакого задержания на 30 суток условно осужденных. Данное постановление мы, безусловно, будем обжаловать как полностью не соответствующее закону", - позже заявила журналистам адвокат Навального Ольга Михайлова.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков объяснил в своем Telegram-канале, что уголовно-процессуальный кодекс не позволяет арестовывать условного осужденного, который "не ходит отмечаться". По словам юриста, арест возможен только в случаях если осужденный скрылся от отбывания наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных, принудительных работ или ограничения свободы либо если осужденному назначили отбывать наказание в колонии-поселения и он в нее не вернулся.

В течение ближайших дней должно состояться заседание уже Симоновского районного суда об отмене условного срока Навальному по делу "Ив Роше". Изначально оно планировалось на 29 января, но затем его отложили до 2 февраля.

В ожидании новых митингов

Рядом со 2-м отделением новость об аресте оппозиционера встретили скандированием "Позор". После этого толпа подхватила "Отравителей под суд". Часть людей пошли обходить здание полиции в надежде увидеть, как будут выводить Навального. Ко двору, в котором находится участок, подъехали автобусы с полицейскими и нацгвардейцами. Экипированные силовики стали рассекать толпу, разделив ее на две части и создав коридор, чтобы никто не смог помешать проезду автозака.

Полиции никто не сопротивлялся, наиболее эмоциональные активисты приветствовали людей в форме призывами вроде "Подумайте, на кого вы работаете". Силовики молчали. Лозунги возобновились. Так прошло еще два часа в ожидании когда выведут арестованного оппозиционера.

Обсуждали последний твитт руководителя штабов Навального Леонида Волкова. Он заявил, что в регионах могут пройти 23 января митинги. О готовности организовать протестную акцию ЗАКС.Ру заявила руководитель петербургского штаба Ирина Фатьянова. По ее словам, вопрос еще будет обсуждаться, но скорее всего "навальнисты" постараются согласовать митинг со Смольным, хотя ранее городские власти никогда не разрешали им проводить свои мероприятия.

Позже на YouTube появилось новое видеообращение Навального из помещения, где проходил суд. Он призвал людей выходить на улицы и не бояться.

Оппозиционера вывели из здания полиции около 19-00. Перед тем как сесть в автозак он успел показать знак V. Как только автомобиль с Навальным удалился и толпа начала расходиться, последовали задержания. По данным "ОВД-Инфо", в 1-й отдел полиции Химок доставили 13 человек. Координатор петербургского штаба Навального Фатьянова, так же оказавшаяся среди задержанных, рассказала ЗАКС.Ру, что двоих отпустили через 40 минут - они оказались журналистами. Остальным, по предварительной информации, вменяют мелкое хулиганство (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

Сергей Еремеев