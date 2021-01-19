Скончался ещё один петербургский реставратор: ушёл из жизни Виктор Живан

В возрасте 62 лет умер заслуженный петербургский реставратор Виктор Живан. Причина смерти специалиста не называется.
Живан в своё время занимался реставрацией Русского музей, Летнего сада, а также руководил резонансной реконструкцией Петропавловской крепости.
Также эксперт работал над "обновлением" квадриги "Триумф Аполлона" на аттике главного фасада Александринского театра.
Добавим также, накануне ушёл из жизни коллега Живана по цеху - почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов, ему было 70 лет. Ранее СМИ сообщали, что он мог заразиться коронавирусной инфекцией.