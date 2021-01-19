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9:56

Скончался ещё один петербургский реставратор: ушёл из жизни Виктор Живан

фото ЗакС политика Скончался ещё один петербургский реставратор: ушёл из жизни Виктор Живан

В возрасте 62 лет умер заслуженный петербургский реставратор Виктор Живан. Причина смерти специалиста не называется.

Живан в своё время занимался реставрацией Русского музей, Летнего сада, а также руководил резонансной реконструкцией Петропавловской крепости.

Также эксперт работал над "обновлением" квадриги "Триумф Аполлона" на аттике главного фасада Александринского театра.

Добавим также, накануне ушёл из жизни коллега Живана по цеху - почётный реставратор Петербурга Рафаэль Даянов, ему было 70 лет. Ранее СМИ сообщали, что он мог заразиться коронавирусной инфекцией.

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