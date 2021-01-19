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10:25

Беглов показал мурманскому губернатору Чибису петербургские купели

фото ЗакС политика Беглов показал мурманскому губернатору Чибису петербургские купели

Минувшей ночью петербургский глава Александр Беглов провёл для своего мурманского коллеги Андрея Чибиса тур по городским купелям. Видеозаписью с места событий поделился у себя в Instagram руководитель Петроградского района Иван Громов.

В частности, губернаторы посетили проруби у Петропавловской крепости и на Аптекарской набережной. Беглов призвал горожан посещать только "официальные" места для погружения.

"Желающим совершить купание надо выбирать только специально подготовленные места. Они оборудованы безопасными подходами, раздевалками. Здесь будут дежурить спасатели и медики", - сообщил губернатор.

В осмотре мест поучаствовал также начальник главного управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. Он отметил, что сотрудники ведомства проверяют также несогласованные места для купания.

Вместе с губернаторами в ночь на 19 января у купели на Петроградской стороне находилось порядка сотни желающих окунуться.

Сегодня РПЦ отмечает Крещение Господне. В Петербурге к проведению крещенских купаний организовано 18 мест для окунания. 


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