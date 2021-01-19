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12:33

"Росатом" установит на ВДНХ две фигуры главы НКВД Лаврентия Берии

фото ЗакС политика "Росатом" установит на ВДНХ две фигуры главы НКВД Лаврентия Берии

"Росатом" заказал две реалистичные фигуры руководителя наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии для выставки в павильоне атомной энергии на ВДНХ. Смету для экспозиции, опубликованную на портале госзакупок "дочкой" госкорпорации, компанией "Атомэнергопроект", нашли "Открытые медиа".

О том, что информация верна и соответствующая выставка с манекенами Берии действительно готовится, подтвердили в самом "Росатоме".

В своё Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу "удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие", считает собеседник ОМ, близкий к структурам госкорпорации.

Фигуры главы НКВД установят в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту, говорится в техзадании к закупке.

За создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ООО "Атомэкспо". Данная компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор подряда с ней был заключен 31 декабря 2020 года.

Стилизованный Берия появится в двух зонах экспозиции: "Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны" и "Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС-1 (первой советской атомной бомбы - прим. ред.)". Фигуры Берии играют "важную роль в создании соответствующей атмосферы экспозиционного пространства", подчёркивается в дизайн-проекте выставки.

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