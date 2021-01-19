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13:49

Глава новгородского отделения МГЕР Андрей Азнауров погиб в ДТП

фото ЗакС политика Глава новгородского отделения МГЕР Андрей Азнауров погиб в ДТП

Минувшим вечером исполняющий обязанности руководителя Новгородского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Андрей Азнауров погиб в ДТП, проинформировали в региональном министерстве спорта и молодёжной политики региона. Молодогвардейцу было 24 года.

Азнауров закончил Новгородский государственный университет. Занимался волонтёрством в региональном штабе Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, трудился также в Центре спортивной подготовки Новгородской области.

ДТП случилось накануне, 18 января, в 21:16 на трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти. Предварительно, легковой автомобиль под управлением Азнаурова врезался в фуру.

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