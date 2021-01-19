С Ново-Волковского кладбища похитили бюст Героя СССР

На могилу Героя Советского Союза Василия Мациевича, которая признана объектом культурного наследия, напали грабители, передает ТАСС. Им удалось похитить с Ново-Волковского кладбища в Петербурге бюст заслуженного военного. Агентству подтвердили этот факт в экстренных службах и городской прокуратуре: по словам силовиков, могила "имеет особую ценность для истории и культуры".

Прокуратура Фрунзенского района поставила расследование возбужденного по факту уголовного дела о краже на особый контроль.

Василий Мациевич получил звание героя на Великой Отечественной войне в 1943 году. До своей кончины в 1981 году он жил и работал в Ленинграде.