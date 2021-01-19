Петербург начали украшать ко Дню снятия блокады Ленинграда

Петербургские улицы на время "обновят" свой привычный облик: ключевые городские магистрали начали украшать к празднованию 77-й годовщины освобождения города от фашистской блокады, оповестили в Смольном.

Сначала будут оформлены Невский, Лиговский и Суворовский проспекты. Декорировать город завершат к 25 января.

Плакатами с напоминанием о подвигах прошлого украсят также проспекты Непокорённых и Пискаревском и площадь Победы. Всего на улицах появится около 600 плакатов разного формата, в том числе электронных.

Кроме того, порядка 700 поздравительных материалов разместят на станциях, в вестибюлях и вагонах петербургской подземки.