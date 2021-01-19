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14:47

Суд оставил в силе штраф Соболь и Албурову за работу полиции на столичных протестах

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф Соболь и Албурову за работу полиции на столичных протестах

Московский городской суд оставил в силе штраф в размере 4,7 млн рублей, который ранее суд предыдущей инстанции постановил взыскать с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь и Георгия Албурова в пользу столичного управления МВД за работу полицейских и привлечение техники на акции протеста 3 августа 2019 года, передает "МБХ медиа".

"Решение Симоновского районного суда по иску ГУ МВД России по г. Москве к Соболь Л.Э., Албурову Г.В. оставлено без изменения", - сообщили изданию в суде.

МВД изначально требовала взыскать с Соболь и Албурова 18 млн рублей по двум искам, затем сумма претензий менялась и в итоге снизилась до 6 млн рублей. Схожие иски к сотрудникам ФБК подавали Мосгортранс, ГБУ "Автомобильные дороги" и московский метрополитен, первые два на общую сумму более 2 млн рублей суд удовлетворил.

*Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом в РФ

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