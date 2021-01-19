Макаров отметил Крещение, искупавшись в проруби

На Заячьем острове спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, как он и обещал ранее, по случаю Крещения погрузился в ледяную воду, о чем сообщает пресс-служба ЗакСа. Процедуру проводил настоятель Смольного собора Петр Мухин, а воду освящал митрополит Варсонофий.

"Православные традиции учат человеколюбию, милосердию, доброте и отзывчивости. Омовение в праздник Крещения Господня – это не просто дань народным традициям, это подтверждение того, что православный Санкт-Петербург молится, живет своей жизнью, преодолевая коронавирусную угрозу", - произнес главный единоросс города по окончании купания.

Макаров пожелал горожанам сохранять бодрость духа и крепкое здоровье, отметив, что крещенские купания способствуют сплочению людей и их взаимовыручке.

фото пресс-службы Законодательного собрания

Отметим, что на Крещение в 2021 году искупались также президент Владимир Путин и петербургский губернатор Александр Беглов. Примечательно, что ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян воздержаться от зимних уличных купаний во время пандемии.

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