Петербуржцев просят выбрать логотип для общественного транспорта

ГКУ "Организатор перевозок" отобрал пять стилизованных логотипов, один из которых в дальнейшем будет являть собой транспортную символику Петербурга. Победителя должны определить горожане, голосование проводится на сайте учреждения.

На момент публикации в лидеры вырвались два логотипа.

Вариант №2 объединяет буквы "П" (Петербург) с буквой "Т" (транспорт). "Стилистика символа отсылает к максимально упрощённой форме колонн Адмиралтейства – одной из архитектурных доминант города", - уточнили в ГКУ.

Вариант №3 представляет собой линии, похожие на пешеходный переход, и описан как "простой, но понятный и узнаваемый любым жителем Петербурга знак".

Логотип в дальнейшем появится на информационных и остановочных стендах, форме водителей и контролеров, сайте Организатора перевозок и транспортном портале, на печатной и иной продукции, связанной с транспортной сферой города.

Победителя выберут не только жители Северной столицы, но также члены экспертного жюри, в состав которого войдут чиновники профильных комитетов, заказчик, а также представители научного и профессионального сообществ.

Подробнее ознакомиться с вариантами и отдать свой голос за понравившийся можно здесь.