В детских домах-интернатах Петербурга стали проводить мониторинг

Декабрьская договоренность между петербургским омбудсменом Анной Митяниной и начальником Главного бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу Александром Абросимовым начала реализовываться: в городе приступили к мониторингу детских домов-интернатов.

В ходе проверок специалисты будут, в частности, отслеживать качество предоставляемого детям санаторного лечения и поставку медикаментов в эти социальные учреждения. Их мониторинг стартовал со школы-интерната №1 им. Грота и школы-интерната №6 Красногвардейского района.

"По итогам мониторинга в данных учреждениях были даны рекомендации по актуализации индивидуальной программы реабилитации четырех детей-инвалидов. На особый контроль было поставлено очередное освидетельствование воспитанников в 2021 году в связи с их совершеннолетием", - говорится на сайте Митяниной.

До конца года уполномоченные лица, в число которых входят сотрудники федерального Фонда социального страхования и врачи-эксперты, должны будут проверить все имеющиеся в городе 32 учреждения для сирот.