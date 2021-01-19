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17:25

Макаров стал самым цитируемым в СМИ главой регионального парламента в 2020 году

фото ЗакС политика Макаров стал самым цитируемым в СМИ главой регионального парламента в 2020 году

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров возглавил рейтинг руководителей региональных парламентов по числу упоминаний в СМИ за весь прошедший 2020 год. Исследование подготовила мониторинговая компания "Медиалогия".

Среди поступков и высказываний, обеспечивших Макарову лидерство, перечисляются участие в подготовке поправок в Конституцию, корректировка городского законодательства о барах в жилых домах и открытие мемориальной доски лауреату Нобелевской премии по физике Жоресу Алферову. Кроме того, очки ему принесло награждение орденом Александра Невского "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу": соответствующий указ подписал президент.

Вместе с петербуржцем тройку составили спикер Мосгордумы Алексей Шапошников и глава подмосковного собрания депутатов Игорь Брынцалов. Примечательно, что Макаров и Шапошников повторили свой результат за 2019 год, снова заняв первое и второе места соответственно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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