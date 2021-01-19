"Акт политической расправы": "Новая газета" запустила петицию с требованием освобождения Навального

"Новая газета" разместила на портале Change.org петицию с требованием незамедлительного освобождения оппозиционного политика Алексея Навального, отправленного под арест спустя сутки после возвращения на родину.

"Все это свидетельствует о том, что происходящее является актом политической расправы над оппозиционным политиком. Актом, санкционированном на самом верху российской власти. Уголовное преследование в отношении Алексея Навального должно быть прекращено, а виновные в покушении на жизнь оппозиционера и организаторы его незаконного преследования найдены и наказаны", - манифестируют авторы обращения.

Накануне специальный выездной суд, организованный прямо в отделе полиции в подмосковных Химках, отправил Навального в СИЗО на 30 суток за уклонение от исполнения наказания в рамках дела "Ив Роше". С августа прошлого года, напомним, политик восстанавливался от последстий отравления в Германии.

ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошел неформатный процесс над политиком.