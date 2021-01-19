На Красной площади задержали сторонников Навального

Столичные правоохранители отправили в автозак московских активисток, вышедших на Красную площадь с пикетами в поддержку пребывающего в "Матросской тишине" Алексея Навального, уведомляет "ОВД-Инфо".

На данный момент задержаны два человека. Участницы акции стояли с плакатом "Путин! Останови беспредел! Требуем освободить Навального!".

Задержанных доставили в отдел полиции, после чего они перестали выходить на связь.

Обновлено в 18:50.

Адвокат "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов попал в отдел, где находятся пикетчицы Мария Смирнова и Яна Спатарь. Обеим инкриминируют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

По версии полиции, пикетчицы держали в руках плакат, поэтому мероприятие автоматически стало массовым.

Ранее сегодня в полицейский воронок отправился петербургский активист Павел Иванкин, вышедший к Гостиному двору с плакатом "антиполицейского" содержимого.

Днём ранее в ходе акций в поддержку Навального по всей России задержали 72 человека. Задержания прошли как в Северной столице, так и подмосковных Химках, Архангельске и Иркутске. ЗАКС.Ру побывал на мероприятии и отчитался о том, как оно прошло.