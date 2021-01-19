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18:43

Депутаты Владимирского округа в феврале обсудят законопроект о запрете катания на лошадях в центре Петербурга

фото ЗакС политика Депутаты Владимирского округа в феврале обсудят законопроект о запрете катания на лошадях в центре Петербурга

Муниципальный совет Владимирского округа Петербурга может выступить с законодательной инициативой, запрещающей использовать ездовой и гужевой транспорт в коммерческих целях на территориях Центрального, Петроградского, Василеостровского и Адмиралтейского районов. Автор документа, мундеп Ксения Лаврова сообщила ЗАКС.Ру, что намерена внести его на рассмотрение совета 3 февраля.

Депутат напомнила, что в последнее время в Петербурге случилось сразу несколько инцидентов с наездниками. В том числе задержание всадников в переулке Антоненко или случай на улице Белинского, когда лошадь откусила нос горожанину. 

Лаврова предложила выделить в центре несколько зон, где устраивать платные катание будет возможно. Это Михайловский сад, Александровский сад, Приморский парк Победы, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, ПКиО Каменный остров, остров Заячий и территория Ленинградского зоопарка. Мундеп объяснила, что хочет оставить возможность осуществлять законную коммерческую деятельность в безопасных местах, а не на тротуарах или узких улицах города.

Кроме того, законопроектом предусмотрен порядок организации досуга граждан при оказании услуг с использованием верхового или гужевого транспорта на территории всего Петербурга. Передвижение лошадей предлагается допускать только в сопровождении владельцев или их представителей по доверенности, кроме того хозяин животного должен иметь при себе свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, документ, удостоверяющий личность человека, который непосредственно оказывает услуги по езде, ветеринарную справку, ветпаспорт и другие. 

Согласно предложенному порядку, предпринимателю необходимо будет обеспечить наличие медицинской аптечки и санитарного инвентаря, в том числе для уборки экскрементов. Рядом с местом услуг должно быть вывеска с наименованием юрлица или ИП, адресом, режимом работы и тарифах на услуги.

По словам Лавровой, в случае если местный совет Владимирского округа утвердит ее инициативу, она попросит поддержать законопроект коллег из других муниципалитетов центральных районов Петербурга.

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