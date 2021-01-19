За год Смольный потратил на социальное такси более 330 млн рублей

В петербургском правительстве отчитались о работе социального такси за 2020 год. Согласно статистике, приведенной пресс-службой "социального" вице-губернатора Олега Эргашева, воспользоваться услугой захотели 36 тысяч жителей города. На то, чтобы удовлетворить свыше 620 тысяч заявок, город потратил более 330 млн рублей. Спустя год финансирование этой статьи расходов увеличилось.

"В 2021 году на предоставление услуг социального такси из средств городского бюджета выделено 489,9 млн.рублей. Квалификационный отбор в Комитете по транспорту прошли 30 транспортных организаций", - гласит сообщение.

Бюджетным такси могут пользоваться льготные категории граждан, в том числе маломобильные петербуржцы, которым нужно доехать до социальных учреждений и обратно с полной или частичной компенсацией стоимости проезда. Услугу в ее нынешнем виде внедрили в 2019 году. Обращаться к ней могут инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся в тактильных опорных тростях; дети-инвалиды, имеющие третью или вторую степень ограничения способности к контролю за своим поведением и онкобольные дети-инвалиды, нуждающиеся в проведении радиотерапевтических либо химиотерапевтических методов лечения.

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