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19:11

В МО "Гражданка" заявили о троекратном увеличении доходов за первые дни 2021 года

фото ЗакС политика В МО "Гражданка" заявили о троекратном увеличении доходов за первые дни 2021 года

Муниципалы МО "Гражданка" подвели финансовые итоги первой рабочей недели 2021 года. К 15 января в местную казну поступило 3,9 млн рублей, заявили в муниципалитете. По итогам аналогичного периода 2020 года доход составлял 1,3 млн рублей.

Напомним, с начала 2021 года в рамках муниципальной реформы главными источниками доходов на местах стали поступления за счет части взимаемого на территориях налога на доход физических лиц и дотации Смольного. Кроме того, органы местного самоуправления на свое усмотрение могут отказаться от части дотаций из городской казны, заменив их на дополнительный процент по НДФЛ. 

Глава МО "Гражданка" Елена Беляева напомнила ЗАКС.Ру, что местный совет в ноябре решил отдать предпочтение собственным доходам от НДФЛ в качестве основного источника дохода.

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