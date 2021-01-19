На улице Рубинштейна на месте советской пристройки возведут пятиэтажку

В заднем дворе петербургского торгового комплекса "Владимирский пассаж" флигель по адресу улица Рубинштейна, 28Д сменит пятиэтажный дом, о чем пишет строительное издание "Канонер". Одноэтажное сооружение возникло на своем месте в 1956 году. По всей видимости, взамен приговоренной к сносу пристройки город получит офис-центр.

Заказчик работ, ООО "Производственное объединение "Ток"", преобразит и соседний корпус, дом 28Б: в нем должна будет появиться гостиница. При этом здание ожидает надстройка в виде мансарды.

Двор за "Владимирским пассажем", выходящий на улицу Рубинштейна и в последние годы служащий автомобильной стоянкой, в рамках всего комплекса строительных работ собираются благоустроить.