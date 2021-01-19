Комсомольцы от КПРФ критикуют приговор Мифтахову и противопоставляют его делу Навального

Молодежная ячейка при КПРФ (ЛКСМ) выступила с заявлением по делу аспиранта Азата Мифтахова, которому накануне дали 6 лет колонии по делу о нападении на столичный офис "Единой России". Заявление состоит из резкого осуждения вынесенного приговора и противопоставления его преследованию Алексея Навального, которого, по мнению "комсомольцев", наоборот, арестовали справедливо.

"Азат не проходил стажировок в Йельском университете, не жил никогда зарубежом и за него не заступаются главы государств, а лишь научное сообщество и студенты. Сотни левых активистов по всей стране ежедневно один на один сталкиваются с государственной репрессивной машиной без десятков адвокатов и правозащитников", - гласит один из аргументов молодых коммунистов.

По их мнению, действующей власти грозит "народный суд", и, чем больше она об этом думает и этого боится, тем более репрессивные законы принимает.

В СИЗО Мифтахов пробыл почти три года. Ключевой свидетель по его делу за это время скончался.