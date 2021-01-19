"Полностью рациональный выбор": Навальный написал открытое письмо из СИЗО

Политик Алексей Навальный, лишенный свободы сразу по прибытии в Россию 17 января, написал открытое письмо из столичного СИЗО "Матросская тишина", переданное через адвокатов и опубликованное в его социальных сетях. В нем оппозиционер говорит о том, что не жалеет о своем возвращении, которое омрачило заключение.

"Иначе я поступить не мог и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор. Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции. Коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого из нас. Так почему же мы должны покорно это терпеть?", - пишет основатель Фонда борьбы с коррупцией.

В тексте он пытается воспроизвести ход мысли российского руководства, которое делит соотечественников, по мнению Навального, на три группы: "оболваненных", "все понимающих, но молчащих и смирившихся" и "тех, кто отказывается молчать и борется как может". Себя он относит к третьей категории.

"Третий столбик пугает негодяев. Когда он станет достаточно большим, их власть рухнет", - предрекает политик.

Напомним, что Навального арестовали накануне "выездным" судом, который приехал к нему в ОВД на территории Химок. В тюрьме "Матросская тишина" политик пробудет в ожидании другого суда, на котором ему могут заменить условный срок по делу "Ив Роше" 2014 года на реальный. ФСИН недовольна тем, что, восстанавливаясь от тяжелого отравления в Германии, политик несколько раз не успевал отмечаться по этому делу у российских силовиков. Примечательно, что ранее Россия выплатила Навальному компенсацию, выполняя решение ЕСПЧ, который выявил процессуальные нарушения в ходе суда и следствия по делу "Ив Роше".