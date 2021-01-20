Глава УФАС Петербурга Владимиров покидает свой пост

Глава управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу Вадим Владимиров уходит в отставку, передает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителей ведомства.

Пока Владимиров находится в отпуске. Ожидается, что он будет уволен с 1 февраля. "Коммерсантъ" отмечает, что Владимиров написал заявление по собственному желанию.

Владимиров возглавлял петербургское УФАС с 2013 года, перед этим он был главой антимонопольной службы Ленобласти в течение пяти лет.

В ноябре 2020 года также сменился руководитель Федеральной антимонопольной службы: место Игоря Артемьева занял бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

фото: spb.fas.gov.ru

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