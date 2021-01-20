Прокуратура усмотрела экстремизм в установке бюста Ахмет-Заки Валиди в СПбГУ

Прокуратура Петербурга считает нарушением законодательства о противодействии экстремизму установку бюста востоковеда-тюрколога Ахмет-Заки Валиди на территории Санкт-Петербургского государственного университета, следует из выдержек опубликованных в виртуальной приемной вуза.

Бюст Валиди установили на территории филологического факультета еще в 2008 году. Однако СПбГУ спустя годы получил письмо о целесообразности его установки и в 2019 году обратился в прокуратуру с просьбой разрешить этот вопрос.

18 января вуз получил от районной прокуратуры документ, согласно которому ведомство сочло установку бюста "героизацией деяний пособников нацистских преступников". В прокуратуре подчеркнули, что Валиди в годы Великой Отечественной войны распространял "идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением", и заявили, что размещение ему бюста в вузе и присвоение его имени музею "оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым". Вузу предписано принять "незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь".

Замректора по правовым вопросам Юрий Пеньков сообщил, что вуз не намерен обжаловать это требование прокуратуры, и оно "будет исполнено в соответствии с требованием законодательства".

фото: spbu.ru