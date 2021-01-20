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11:04

ЗакС одобрил кандидатуру Дрегваля на должность "энергетического" вице-губернатора Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС одобрил кандидатуру Дрегваля на должность "энергетического" вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание 20 января большинством голосом согласилось с назначением бывшего генерального директора "Россети Урал" Сергея Дрегваля на пост заместителя губернатора Петербурга, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

Кандидатуру нового вице-губернатора на днях внес глава города Александр Беглов. Выступая в Мариинском дворце, губернатор напомнил, что Дрегваль последние два месяца работал его советником. В правительстве чиновник будет курировать вопросы энергетики и тарифного регулирования. 

Отвечая на вопросы депутатов, будущий вице-губернатор отметил, что из года в год снижается аварийность теплосетей и поблагодарил за это своих предшественников. 

Кроме того, он заверил, что предстоящая приватизация государственных унитарных предприятий никак не отразится на тарифах. В ответ на вопрос, возможно ли в будущем устанавливать тарифы законом, Дрегваль попросил время на изучение этого вопроса. 

"За" утверждение кандидатуры вице-губернатора проголосовал 31 депутат, "против" - 11.

Место "энергетического" вице-губернатора было вакантным с 10 ноября 2020 года, когда его покинул Максим Шаскольский, возглавивший Федеральную антимонопольную службу.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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