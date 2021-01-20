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11:07

"Фонтанка": Смольный временно заморозил расходы бюджета по депутатским поправкам

фото ЗакС политика "Фонтанка": Смольный временно заморозил расходы бюджета по депутатским поправкам

Расходы бюджета Петербурга по депутатским поправкам оказались заморожены по распоряжению из Смольного, пишет "Фонтанка.ру".

По словам одного из источников, эта проблема коснулась, в том числе, школы № 622, на ремонт которой через депутатскую поправку Сергея Купченко было выделено из бюджета 5 млн рублей. Там уже начали разрабатывать проект будущего ремонта, готовились проводить конкурс, но "вдруг в администрации района попросили подождать, что-то непонятное произошло с этими деньгами, и когда ремонт будет сделан, непонятно". Со схожими проблемами столкнулись и другие депутаты.

"У меня это 10-й роддом, 1-я детская больница, 14-я больница, там люди умирают каждый день, а кто-то занимается неизвестно чем. Трудно подбирать слова. Конкурсные мероприятия остановлены, контракты не заключаются. Кому-то, может, еще и неустойку придется платить, если контракты уже успели заключить", - рассказал депутат Андрей Васильев.

Депутаты связывают блокировку средств по своим поправкам с политикой. Один из парламентариев припомнил, как "ряд неугодных Смольному депутатов" не мог получить поправку перед выборами в 2016 году, другой предположил, что так чиновники не дают депутатам собрать себе деньги на предвыборную кампанию и "пиариться" за счет бюджета. Один из глав районных администраций предположил, что финансирование возобновится через два месяца. В комитете по финансам сообщили, что моратория на траты средств нет, просто не все комитеты и бюджетные учреждения предоставили финансовые обоснования расходов.

Васильев заявил, что 15 апреля в ЗакСе выступит губернатор Александр Беглов с отчетом о работе, и "теоретически, если он пойдет против Законодательного собрания, он может получить вотум недоверия". "Кроме того, у нас есть такой механизм, как парламентское расследование. Я готов возглавить группу по его проведению, если дело пойдет так дальше", - сказал Васильев.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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